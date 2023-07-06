騰盛博藥與VBI拓展乙型肝炎領域的戰略合作

根據協議及受其條款及條件規限，公司將從VBI獲得BRII-179(VBI-2601)的全球獨家開發和商業化權利，將BRII-179(VBI-2601)獨家許可從大中華區擴大至全球市場，進一步確立了其在追求HBV功能性治愈的領導地位。愈來愈多的證據支持，強效的HBV特異性免疫應答對實現持久的功能性治愈至關重要，這凸顯了BRII-179作為聯合治療策略一部分的重要潛力。

此外，根據協議及受其條款及條件規限，公司還將從VBI獲得PreHevbri®在大中華區及包括澳洲、印度尼西亞、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、泰國和越南等若干亞太國家的開發和商業化權利。作為具有臨床差異化的三抗原成人HBV預防性疫苗，PreHevbri®於近期在美國、歐盟/歐洲經濟區、英國、加拿大和以色列相繼獲批上市。根據協議條款，VBI將有權獲得BRII-179(VBI-2601)和PreHevbri®700萬美元的首付款許可費，並有資格獲得未來開發和商業化的潛在里程碑付款以及基於未來年淨銷售額的特許權使用費。

此外，公司與VBI訂立供應協議，據此及受其條款及條件規限，VBI將製造及向本公司供應BRII-179(VBI-2601)或PreHevbri®，而公司將向VBI支付5百萬美元的預付款。此外，在若干交割條件的規限下，公司將對VBI作出300萬美元的股權投資。