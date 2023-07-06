道指跌129點　油價高收

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.29%，報103.33；港匯見7.821；離岸人民幣(CNH)報7.2607；美元兌日圓處144.49；歐元報1.0855，英鎊報1.2704。金價處1,917.03美元。布油報76.49美元，紐油報71.94美元。比特幣跌0.8%，報3.05萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水70點。

●道指收報34,288點，跌129點或0.38%；標指收報4,446點，跌8點或0.2%；納指收報13,791點，跌25點或0.18%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,990點，跌119點。

●7月恒生指數夜期收報18,956點，跌64點，低水154點，成交10,753張。

●紐約期油收報每桶71.79美元，升2美元或2.9%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.65美元，升0.4美元或0.5%。

●紐約期金收報每安士1,927.1美元，跌2.4美元或0.1%。

●英國富時100指數收報7,442點，跌77點或1.03%；德國DAX指數收報15,937點，跌101點或0.63%；法國CAC指數收報7,310點，跌59點或0.8%。

●金管局透過貼現窗操作向銀行投放31億港元流動性。

●港交所旗下LME下調部分金屬期貨漲跌停板幅度。

●看淡內地經濟 韓基金籲「管理中國風險」 改押注日股

●鐵路盤有追捧？代理：上半年鐵路沿線成交較去年下半年升46%

●油價再走弱？阿聯酋：無意再自願減產石油

●東方日報B1：港私營經濟年內最弊

●【東方日報產評】經濟疲軟人幣貶 華速救市不宜遲