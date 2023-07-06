【移民注意】加拿大商廈近30年最「空」　貧富懸殊急速惡化

香港人熱門移居地加拿大的商業樓市響警，寫字樓空置率創近30年新高！負責整理有關報告的美資物業顧問公司世邦魏理仕(CBRE)直言，加國寫字樓市場正陷「完美風暴」，皆因加息、經濟衰退風險升、科技行業疲弱、企業需求減少、新供應上揚等對市場不利因素同時來襲。事實上，加拿大目前經濟難言好景，貧富懸殊正在高速惡化，年輕一代負債比率更創新高！

根據CBRE的報告，加拿大全國商廈空置率在6月底止的第二季按季升0.3個百分點至18.1%，為1994年以來最慘淡的一季。除了加息和經濟不景之外，報告坦言，遙距辦公會否繼續盛行，都為各項負面因素平添不穩定。

當中三大主要城市的市區寫字樓空置率升勢尤為明顯。華人主要落戶城市溫哥華和多倫多，第二季市區寫字樓空置率為11.5%和15.8%，按季分別升1.1個百分點和0.5個百分點。這兩個城市的寫字樓空置率在疫情前堪稱全個北美洲最低，多年來維持在2%左右。至於加國第三大城市蒙特利爾同期市中心商廈空置率亦升0.5個百分點至17%。

反觀其他非一線城市，雖然空置率回落，但仍處於非常高的水平。例如卡爾加里和滑鐵盧市區商廈空置率期內雖俱回落0.5個百分點，但仍分別高企在31.5%及21.5%。其中卡爾加里市的商廈空置率下跌，主要是受惠於工程、建築、教育等行業增長，且該市正有一項商廈轉用途計劃出台，預料未來樓面存貨會減少。

值得留意是，新建築工程雖因應經濟情況而減少，但全國仍有1,150萬方呎的新樓面會陸續推出，拖低當地寫字樓租金和價格的前景。包括620萬方呎新樓面於多倫多在建中，但已預先租出的樓面不足一半。溫哥華有270萬方呎新寫字樓在建中，預租約140萬方呎，但市內可供應空置樓面近500萬方呎，情況令人憂慮。

暫時未知加國商廈市道的負面情況會怎樣向其他經濟板塊傳導，惟當地社會的貧富懸殊問題正在惡化。

加拿大統計局公布，第一季最富有的20%家庭控制着該國67.8%的淨資產，20%最貧窮的家庭則只控制着2.7%。兩個群組的差距達65.1個百分點，較去年同期高出1.1個百分點，增幅是2010年以來最大。

此外，收入最高和收入最低的40%家庭，其可支配收入(Disposable income)差距達44.7個百分點，亦較去年同期擴大0.2個百分點。

較年輕和核心工作年齡群體的債務與收入比率(Debt-to-income ratio)亦創歷史新高，遠高於疫情前水平。最年輕家庭的比率達207.5%，較去年同期上升13.4個百分點；在35至44歲的群體中，比率更躍升16.6個百分點，達275.8%。