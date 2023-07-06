泰國私校成內地富豪子女留學熱選　帶挈CEO身家暴漲

外媒報道，泰國唯一一家在交易所上市的學校營運商由於備受中國富豪追捧，帶挈其舵手搖身一變成為千萬富翁。

原名為曼谷新加坡國際學校的SISB Pcl，中國學生入讀的需求猛增，3月份的入學人數較去年同期增加一倍多，該校股價因而在過去12個月內上漲2.16倍，成為今年全球教育服務類股份中，漲幅最大股份之一。

數據分析指，SISB行政總裁Kelvin Koh持有約32%的股份，隨着該校股價飆升，使其持股價值升至約3億美元(約23.4億港元)。

Koh表示，泰國已成為中國家長的熱門目的地，其地理位置靠近其家鄉，且與新加坡等其他地方相比，生活成本較低。「我們有一個新加坡品牌，文化本身與中國人非常接近，這就是為甚麼我們在這些人士前來泰國，而成為最大受惠者之一。」

根據該公司的財務報表，3月份四個校區的學生人數較去年同期增加約25%，達到3,284人。其中外國學生有715人，中國人佔68%。

New World Wealth數據顯示，去年中國不少富豪移民，有10,800人移居外地，今年預計有13,500人離開。

SISB的收入主要來自學費，根據學生的年齡和所在的校區，學費由12,400至20,800美元(約96,720至162,240港元)不等。相比之下，根據國際學校數據庫(International Schools Database)的數據，去年新加坡國際學校的年學費中位數為21,386美元，美國紐約為43,100美元，英國倫敦為21,758美元。