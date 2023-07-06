許繹彬：港股缺乏根基　投資者現階段不宜過勇

港股踏入有「七翻身」之說的7月份，確實有種「翻生」的感覺，曾再次在不足900億港元成交下，重返20天線(即19,300點)水平，更一度在周二(4日)只有761億港元成交的情況下，直逼19,500點水平，帶動大市有個好開始。

然而，當投資者滿以為連續升穿10、20及50天線後便可以較為睇好，又似乎是言之尚早，周三(5日)在內地數據強差人意的打擊下，人民幣再度轉弱，恒指因而又無聲無色作出回吐，再次跌穿20天線，更低見19,100點，後市又變得複雜難料。

筆者認為，在7月伊始，港股有一個好開始的原因，相信是受美國財政部長耶倫於本月6至9日訪問中國所帶動，耶倫是次訪問是繼國務卿布林肯之後，不足一個月內第二位美國重要官員訪問中國。上次布林肯訪華後，並沒有帶來甚麼驚喜，不但中港兩地股市沒有半點漣漪，港股更在布林肯訪華回國後開始持續下沉。

今次耶倫訪華，投資者就繼續憧憬會為中美關係帶來好消息，除商貿外，人民幣匯率會否因是次會面而可扭轉近期弱勢等，均是中港投資者盼望。此外，外界普遍認為耶倫對華的言論一向屬溫和「鴿派」，預期耶倫此行可協助緩和陷入持續膠着的中美緊張關係。因此消息一出，匯市及股市似有偷步炒的迹象，美元兌人民幣的匯率確實曾作出零星反彈，從而刺激港股有所反應，且收復19,300點水平，但成交仍維持在不足1,000億元，暫未見其真實的氣勢。

究竟人民幣匯率或港股現水平屬是「真反彈」還是「死貓彈」？仍需時間確認；港股在缺乏基礎下，人民幣匯率偶有所回落，便會「震散」；而在低成交下，板槐只會作輪流炒作，就如今日炒汽車，明日就沽汽車，將資金轉移至醫藥等現象。

筆者建議，投資者現階段不適宜過勇，不過，若投資者認為耶倫是次訪華，會帶來「真實的驚喜」，或認為「七翻身」的上半月走勢會好像「六絕月」上半月般向好，或人民幣匯率有望進一步回升，不妨先行留意港交所的走勢，可能會帶來啟示。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬