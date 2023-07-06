重上5厘！港元1個月拆息升至5.04405厘

儘管金管局透過貼現窗操作向銀行投放31億港元流動性，惟香港銀行同業拆息(Hibor)未見顯著回落，全線企5厘以上。銀行公會公布，隔夜息降至5.41429厘，1星期報5.17310厘，與樓按相關的1個月升至5.04405厘，3個月報5.04685厘。

銀行界人士表示，一般而言，半年結過後首個星期，市場流動性亦不會立刻鬆動。原因7月初還有較大額的派息資金需求，令流動性趨緊。預計派息需求過後，下周拆息或會趨向正常水平，隔夜息月內料降至5厘以下。一旦港元拆息月底仍處於目前水平，銀行有機會在月底跟隨聯儲局加息0.25厘。

6/7/2023

隔夜 5.41429

1 星期 5.17310

2 星期 5.13304

1 個月 5.04405

2 個月 5.03476

3 個月 5.04685

6 個月 5.05696

12 個月 5.06964

5/7/2023

隔夜 5.48357

1 星期 5.02988

2 星期 5.02006

1 個月 4.96679

2 個月 4.96679

3 個月 4.98202

6 個月 4.99857

12 個月 5.00667