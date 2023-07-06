派定心丸？人行重申有足夠工具應對人民幣恐慌性下滑

人民銀行旗下的《金融時報》發表文章，指即使人民幣進入「恐慌性」下滑，中國也有足夠的工具來穩定外匯市場。離岸人民幣(CNH)兌每美元最新報7.2620，在岸價(CNY)報7.2511，每百港元兌92.82元人民幣。

文章指，中國外匯管理部門的匯率管理工具較為豐富，包括外匯風險準備金率、外匯存款準備金率、逆周期因子、全口徑跨境融資宏觀審慎參數等。即便後市人民幣匯率出現恐慌單邊走勢，豐富的管理工具也足以平抑「羊群效應」，保障外匯市場平穩運行。

文章提到，外匯市場上最忌諱線性單邊預期，而經過多年的改革發展，中國外匯市場廣度和深度日益拓展，市場主體更加成熟，交易行為更加理性，匯率避險工具、人民幣跨境使用水平大幅提升，大幅壓縮匯率風險敞口，愈來愈多的境外投資者正在用「真金白銀」表達對人民幣資產的青睞，表達出對中國市場長期發展的信心。

文章指出，人民幣匯率雖短期波動加大，但有堅實的基本面支撐。今輪人民幣對美元匯率走弱，大多是短期壓力疊加所致。5月中旬以來，隨着美匯指數震盪走強，內地經濟恢復情況內生動力還不強，加之中美貨幣政策分化之勢有所加劇，人民幣加速貶值。從中長期來看，外匯市場平穩運行具備良好基礎。當前中國經濟回升向好趨勢不改，政策組合拳也將進一步激發實體經濟活力。相應美國聯儲局加息周期接近尾聲，美元走強較難持續，外溢影響也有望減弱。整體上支撐人民幣匯率企穩，甚至重回升值通道的因素增多，人民幣資產將持續具有吸引力。