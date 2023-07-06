【高盛推介】港交所失守290元 資金積極吸納
2023年07月06日 12:00
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所昨日(5日)失守300港元關口，跌約2%，今(6日)早繼續下跌。早上低開約0.7%後跌幅擴大，最低見288元的1個月低位。現報288.6元，跌約3%。有券商料港交所今年次季收入將達52.2億元，按年增長23%；盈利達30.4億元，按年增長40%，並維持對其「跑贏大市」評級。
觀察個股輪證資金流向，好倉於昨日獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約740萬元資金流入。淡倉於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約870萬元，為同期最多資金流入的個股淡倉相關資產。
投資者在部署港交所相關產品時，因股價跌至低位，應重新審視產品條款，避免選擇早前留意，但已不適合市況部署的條款產品。
投資者如看好港交所，認購證方面的高槓桿選擇可留意輕微價外、低面值港交購(26844)。貼價選擇可留意高敏感度港交購(17448)。中年期選擇可留意港交購(17063)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(63700)，遠牛選擇可留意港交牛(63192)，與現價有約10及20元收回距離。
港交購26844，行使價333.48元，2023年9月26日到期，實際槓桿15.2倍，輕微價外、高槓桿、低面值。
港交購17448，行使價300.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿9.8倍，貼價、高敏感度。
港交購17063，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.5倍，中年期、時間值損耗較低。
港交牛63700，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率26.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交牛63192，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿6.6倍，低街貨。
港交熊63886，收回價330元，行使價332元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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