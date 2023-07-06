【產經直播】AI概念股續強勢？英Sir講下半年策略！
2023年07月06日 12:09
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美股下半年開局以來，暫未見大方向，隔晚三大指數稍稍回吐。回顧美股上半年表現，納指尤其強勁，累升32%，主要是受人工智能(AI)概念帶動。不過最新有市場調查指，ChatGPT 6月訪問量按月跌9.7%，是自面世以來首次下滑，即有分析質疑AI熱潮減退，有關數據該如何解讀？大型科技股在今年下半場能否繼續保持升勢？而南方東英元宇宙概念ETF(03034)亦具備AI概念，今年以來更跑贏納指，勁升近四成，第一大持股為晶片巨企英偉達(Nvidia)，呢隻ETF值得繼續留意？
近日強勢美股還有龍頭新能源車股Tesla，今年第二季電動車交付量勝預期，再創單季新高，兼位居全球榜首。連帶造車新勢力「蔚小理」亦受追捧，惟行業競爭大，相關股份前景如何？南方東英全球智能駕駛指數ETF(03162)覆蓋全球50家最具代表性的智能駕駛行業領導者，上述幾隻股份亦包攬其中，以該ETF部署整個板塊，更能分散風險？
港股連續第二日回吐，低開269點，再度失守萬九關，但憧憬7月內地出招撐經濟及樓市，加上美國財長耶倫啟程訪華；而官媒周三(5日)亦發表評論，指即使人民幣進入「恐慌性」下滑，中國也有足夠的工具來穩定外匯市場，各個消息能否扭轉恒指向下趨勢？A股又有何部署策略？
金價方面，紐約期金昨收報每安士1,927.1美元，跌2.4美元。美國聯儲局剛公布的6月議息記錄顯示，官員們認為未來會繼續加息，但步伐將放緩，消息令美元匯價呈強，國際金價高位回軟，可吼位部署南方黃金反向1倍產品(07374)？
另外，美國上星期原油庫存跌幅遠高於預期，加上沙特、俄羅斯日前公布減產計劃，紐約期油昨飆近3%，收報每桶71.79美元。惟在環球經濟衰退風險下，國際油價愈跌難升？但股神巴菲特繼續加碼西方石油(OXY)，日前披露持股比例已增至逾25%，可否有樣學樣買南方美國大型石油天然氣公司每日槓桿(2x)(07204)？
加密貨幣方面，自多家金融機構向美國證券交易委員會(SEC)申請推出現貨比特幣ETF以來，比特幣短短數周急漲兩成半。惟暫未有申請闖關成功，比特幣目前在3萬美元關口爭持，價格有無回吐壓力？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集請來黃國英資產管理公司董事黃國英，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，分享下半年投資策略。
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