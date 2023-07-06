【產經直播】AI概念股續強勢？英Sir講下半年策略！

港股連續第二日回吐，低開269點，再度失守萬九關，但憧憬7月內地出招撐經濟及樓市，加上美國財長耶倫啟程訪華；而官媒周三(5日)亦發表評論，指即使人民幣進入「恐慌性」下滑，中國也有足夠的工具來穩定外匯市場，各個消息能否扭轉恒指向下趨勢？A股又有何部署策略？

加密貨幣方面，自多家金融機構向美國證券交易委員會(SEC)申請推出現貨比特幣ETF以來，比特幣短短數周急漲兩成半。惟暫未有申請闖關成功，比特幣目前在3萬美元關口爭持，價格有無回吐壓力？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集請來黃國英資產管理公司董事黃國英，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，分享下半年投資策略。

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