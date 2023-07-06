大行輪流踩內銀 摩通削招行及郵儲行目標價5%
2023年07月06日 12:38
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內地借貸利率下降對銀行息差構成壓力，券商近日輪流「踩多腳」，相繼調低內銀股目標價。繼高盛後，摩根大通下調招商銀行(03968)、郵儲銀行(01658)及交通銀行(03328)三家內銀的目標價，星展亦調低郵儲銀行的目標。
摩根大通發表報告，將招商銀行的H股目標價，由60港元降至57元，評級維持「增持」；同時亦將郵儲銀行H股目標價由5.5元降至5.2元，評級為「中性」；兩銀行目標價均被調低5%。至於交通銀行，摩通指為反映除淨，故將其目標價由6.1元降至5.7元，評級「增持」。
星展則將郵儲行目標價由6.3元下調至5.6元，分別下調今明兩年盈利預測8%及14%，但重申「買入」評級。星展認為，郵儲行在中小企業和農村風險敞口及財富管理方面的策略，可部分抵銷淨息差下行壓力所帶來的負面影響。
高盛日前發表報告，調整多隻內銀H股評級及目標價，將工商銀行(01398)及農業銀行(01288)評級下調至「沽售」，前者目標價由4.98元降至3.55元，後者由2.62元降至2.45元。不過，該行同時調高郵儲銀行(01658)至「買入」 評級，目標價由4.06元上調至5.8元。