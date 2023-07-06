大行輪流踩內銀　摩通削招行及郵儲行目標價5%

摩根大通發表報告，將招商銀行的H股目標價，由60港元降至57元，評級維持「增持」；同時亦將郵儲銀行H股目標價由5.5元降至5.2元，評級為「中性」；兩銀行目標價均被調低5%。至於交通銀行，摩通指為反映除淨，故將其目標價由6.1元降至5.7元，評級「增持」。

星展則將郵儲行目標價由6.3元下調至5.6元，分別下調今明兩年盈利預測8%及14%，但重申「買入」評級。星展認為，郵儲行在中小企業和農村風險敞口及財富管理方面的策略，可部分抵銷淨息差下行壓力所帶來的負面影響。