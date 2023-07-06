【高盛推介】美團低見120元附近　部署宜重新審視條款

高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨日(5日)跌約2.4%，今(6日)早繼續下跌至120港元水平附近。早上低開約1.2%後早段曾短暫反彈，但及後再跌並跌幅擴大，最低見120.1元的近1個月低位。現報120.3元，跌約3.4%。日前美團正式發布美團第四代無人機，並指已在深圳及上海等地落地15條無人機航線，累計已完成超過16.7萬單訂單。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於昨日獲資金轉向吸納，過去5個交易日計則共錄得約1,200萬元資金流入，為同期三大資金流入的個股相關資產之一。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約80萬元。

觀察港股通資金流向，美團於昨日繼續獲北水買入，錄得約4,300萬元資金淨買入。

由於美團跌至近期低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，建議從風險角度出發，並因應投資取態選擇適合現況部署的條款產品。

美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、高敏感度、低街貨。

美團購16484，行使價150.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿。

美團購17399，行使價148.98元，2024年4月25日到期，實際槓桿4.2倍，中年期、時間值損耗較低。

美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽16076，行使價99.95元，2023年12月19日到期，實際槓桿4.6倍，中年期。

美團熊67736，收回價130元，行使價133元，換股比率100，槓桿比率8.8倍，市場上最高槓桿近熊之一。

美團熊61463，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，遠熊。

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