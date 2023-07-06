洪水橋滙都I首批125伙　一房入場費440.92萬元

該集團執行董事關堡林稱，首批定價屬「北部都會區貼地價」，已考慮過去同區售價、項目位置及周邊配套等。首批單位包括26伙一房戶、96伙兩房戶，2伙三房戶及1伙特色戶，實用面積326至498方呎。所有一房戶折實價均低於500萬元。

該集團營業及市務部市務經理邱英發稱，價單提供4種付款方法，扣除最高14%折扣優惠後，折實售價介乎440.92萬至705.97萬元，折實呎價由12,688至15,082元。按定價計，整批市值逾8.3億元。

首批入場戶為第3座2樓A03室，實用面積326方呎，折實呎價約13,525元。兩房入場及呎價最低單位為第3座3樓B12室，實用面積449方呎，折實價569.7萬元，折實呎價12,688元。

項目明日起開放示範單位予公眾參觀及收票，將視乎市況再決定首輪銷售時間。

資料顯示，洪水橋對上開價新盤為#LYOS，於2021年10月推出首批88伙，折實平均呎價約15,503元。