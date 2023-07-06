花旗降恒指目標至22000點　推薦呢幾隻港股...

花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，上半年困擾市場的事情還沒有找到解決方法，包括加息周期還沒完結、中美關係緊張、中國經濟增長弱於預期，預計下半年恒指走勢維持在上半年波動區間，甚至把恒指今年目標價下調至22,000點。不過，這個「有波幅、冇升幅」的股票市場依然有一些炒作機會。

劉表示：「買中國股票最重要都係睇政策」，當然不是所有行業都受惠，他相信7月底政治局會議有一些刺激措施推出，但中央只是把全年經濟增長目標定於5%左右，當局也不想人民幣過分偏弱，因此刺激措施「會做，但不會做得太多」；下半年中國經濟仍朝着增長目標進發，表現「最好多小小、不能有過分期待」。潛在受國策支持的行業有電動車、儲能、消費、科技及新能源等。

其次，他關注產能利用率增加或者受惠能源、原材料價格回落，繼而帶動利潤有擴張空間的企業，這包括交通運輸、消費等。甚至地緣政治發展亦提供了一些短期炒買機會，他認為，中美兩國互相依賴，各自爭取最大利益之餘亦會有合作，兩國關係不會一直變好或者一直變差，相信帶來一些炒作，包括電池供應鏈、互聯網、科技及新能源等受惠中美關係緩和。至於消費、保險、電訊及公用板塊相對不受地緣政治影響。

此外，相對H股，花旗更看好A股，主要是潛在上升空間更多及政策支持。

該行給予「增持」評級的行業有消費、互聯網、交通及科技板塊。呼籲「減持」的行業有基礎材料、油氣及房地產。另外，該行把銀行及電訊股由「減持」上調至「中性」；健康護理則由「增持」下調至「中性」。

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