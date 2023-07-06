鄧建初：哀鴻遍野半年結　港股下半年有運行？

自美國前任總統特朗普2018年掀開中美貿易戰幔後，接踵而來的，是2019年香港經歷大型社會事件，以及2020年開始持續三年的疫情肆虐。內憂外患三重打擊情況下，港股由歷史高位33484下挫至去年10月31日最低位14597，狂瀉18887點，跌幅逾56%，歷時4年9個月，創出了歷史以來最長時間下跌浪。近年股市的發展歷程，更印證了道氏理論之牛熊市已蕩然無存，取而代之的是此起彼落的大型上落市，如未能掌握上車落車時間，恐怕已輸得焦頭爛額。

去年10月恒指見14597低位後，大幅反彈上今年1月之22700，正當市場普遍評論認為會升至25000心理關口位，誰料人民幣匯價持續下跌，加上內地經濟數據表現欠佳，港股受累，再度大跌至6月26日之18767。個別股票跌幅巨大，持貨者如沒有進行止蝕行動，則不知何年何月才返回家鄉。

過往美股升，港股隨之起舞的模式已不復見。美股半年結計算，道指及納指分別上升約10%及30%，反觀港股斯人獨憔悴，年初至今下挫865點，跑輸全球股市甚多，眼看周邊地區上升，真是百般滋味在心頭。

經過五窮月後，六月命不該絕，能夠反彈數百點，已算是值得安慰。人民幣已下跌多時，再大跌空間似乎不大，預期內地會有利好政策出台，以求挽救疲弱的經濟，現階段不宜看得太淡，下半年港股料有較佳表現。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)