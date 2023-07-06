摩根資管：中國經濟難「V彈」　減息降準成效不彰

今年以來中港股市顯著跑輸外圍，加上近期公布的經濟數據亦不理想，投資者對於中國市場的信心顯然尚未恢復。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，消費者情緒仍然謹慎，加上缺乏財富效應的支持、房地產市場停滯等，都拖累了整體經濟表現；料下半年難見「V型反彈」，只會溫和復甦。

雖然中國今年初已全面取消防疫限制，但「報復式消費」的效果明顯遜色於其他地區。許長泰解釋，雖然中國居民在疫情期間積累了大量儲蓄，但與歐美等地不同的是，這些儲蓄多數是居民自己的存款，而不是由政府派錢，故中國的消費者更傾向於「積穀防饑」。再者，中國股市及樓市未有像其他地區那樣大漲，缺乏正面財富效應刺激消費情緒。

雖然近期不斷有內地救市的政策消息傳出，人民銀行亦於上月減息0.1厘。惟許氏指出，在市場信心恢復之前，即使進一步減息及降低存款準備金，料成效也不會明顯。畢竟企業會否借貸投資，除了看利率成本外，更在乎能否獲得回報。假如企業對前景有信心，即使利率稍高一點也不會妨礙投資意願。

房地產市場亦是拖累經濟表現的主要因素，因為許多與住房相關的需求如裝修、家具等亦受到牽連。他指出，內地政府不欲樓價飆升；中央政府又不會直接派錢刺激消費(地方政府則受財政問題而難再有多餘資金派錢)，故整體而言當局的救市政策決定也會受限，可能要更創新的措施才能有效刺激經濟。

他認為下半年人民幣兌每美元會在7.1至7.3之間波動，背後原因可能是美元回落，或者外資重新大舉流入中國資產，他個人則認為前者的機會較大。

就資產配置而言，他對港股的看法仍偏向正面，原因是市場估值仍然很低，加上經濟仍在復甦之中。摩根資管暫時仍維持股優於債的觀點，建議趁加息周期尾聲買債鎖定高息。不過，隨着經濟周期的變化，未來應該逐漸增加股票的配置比例。