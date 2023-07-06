經濟學人削內地GDP預測　高盛料本月推大規模刺激措施機會微

英國經濟學人智庫(EIU)發表報告，更新對今年全球及部分主要國家的經濟增長預測，預期全球國內生產總值(GDP)按年增長2.1%，其中，對中國的GDP增長預測，較3月下調0.2個百分點至5.5%，原因是其復甦情況不及預期。

EIU指，中國在重新開放初期，消費強勁反彈，不過復甦情況遜預期，其對中國今年GDP增長最新預測為5.5%，反映去年基數較低。此外，多個方面令內地經濟受壓，包括內地製造業產能過剩、樓市復甦短暫、家庭去槓桿、年輕人失業率上升、以及地方公共財政壓力等。

此外，外媒引述高盛指，中國投資者認為內地推出大規模刺激措施或重大經濟改革的機會不大。高盛經濟學家過去幾天與中國投資者交談，包括保險公司的資產經理、共同基金和私募股權基金。

包括Maggie Wei在內的高盛經濟學家在報告中寫道，當地客戶並沒有預料到7月份的政治局會議會推出重大政策寬鬆措施或結構性改革措施。經濟學家指，可能解決樓市問題或地方政府融資挑戰的結構性改革不會很快宣布，因為政策制定者似乎仍在探索不同的政策選項。

高盛分析師表示，美國財長耶倫訪華是當地投資者最常詢問的話題之一，客戶並尋求有關中國長期增長潛力、樓市前景和中美關係的見解。分析師並指，境內投資者仍預計中國經濟今年將增長略高於5%。

分析師補充，缺乏增長動力使投資者對中國的長期經濟前景持謹慎態度。