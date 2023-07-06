戴德梁行料全年住宅樓價升逾3%　商廈租金則下調7%

戴德梁行周四(6日)發表香港房地產市場2023上半年回顧及展望，由於港元拆息高企，住宅買家入市意欲降低，交投明顯較通關初期放緩，今年第2季成交宗數較首季跌約13%，樓價於季末表現反覆，預計全年樓價升幅介約3至7%。

上述報告總結上半年本港樓市，雖然2月通關後樓市暫現一段小陽春階段，惟5月多家銀行跟隨美國加息調高息率，加上近期環球經濟及股票市場再現波幅，窒礙潛在買家及投資者的入市意欲。第2季住宅物業成交宗數約12,200宗，比2022年同期跌約18%。

住宅價格方面，根據戴德梁行追蹤的受歡迎屋苑樓價數據，部分在過去兩個月有輕微回落迹象，抵銷季內部分升幅，當中代表細價盤市場的沙田第一城呎價按季跌3%，年初至今則升約16.4%。至於，中價市場的鰂魚涌太古城則按季下調約3.9%，年初至今升幅約6.9%。而豪宅物業的港島南貝沙灣，按季也微跌約1.1%，年初至今升約4.2%。

該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢預期，下半年發展商將繼續積極推盤去貨，並以貼近二手市場開價的策略和不同優惠條款吸引買家，以1,000萬以下的中小型盤最受買家追捧，而二手市場則相對慢熱，全年成交量則按年升約10至15%至約5萬伙左右。

另外，該報告亦指出，整體商業氣氛在中港通關後有所改善，跨境商業活動逐漸復常，但在環球經濟前景不明朗情況下，企業普遍保持審慎態度，內地企業來港租用辦公室的活動亦未如預期熾熱，整體待租率微升至約17.3%，令商廈租金持續下調。

本港甲級寫字樓市場在第2季度錄得約172,700方呎的負吸納量，主因是季內有大型企業縮減租用面積，當中以尖沙咀區和中區最為明顯，但情況已較上季度的約248,200方呎負吸納量有所改善。整體待租率由第一季的17.1%微升至第2季的17.3%，使甲廈租金繼續下調，按季回落約2.1%，年初至今累跌約3.6%，跌幅以港島東最爲顯著。

戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝指，新租賃成交方面，上季各行業表現較以往平均，銀行及金融行業租戶面積佔比約25%最大，而醫療保健/美容業、消費品/製造業和保險業佔比均超過10%。預計下半年寫字樓租金將繼續調整，全年或錄約5至7%跌幅。

至於商舖市場方面，受旅客消費支持，本港零售市場逐步復甦，1至5月零售業總銷貨額以珠寶及鐘錶、服裝及配飾和藥物及化妝品類別表現最好，而核心區街舖空置率續呈下降趨勢，平均空置率約9%，為3年來低位。至於街舖租金，各區按季均錄得低單位數增長，年初至今各區平均升幅約5%，其中以受高端旅客及本地消費支持的中環租金升勢最強勁，達約7.1%。

另外，餐飲租金亦繼續穩步上升，各區年初至今錄得約5至6%升幅。該行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威稱，自通關以來，過去數月積極進駐一線街區的商戶，大多以承租能力較強的藥妝店和藥房爲主。事實上，內地客的消費模式已改變，由以往的「純購物」演變為「深度遊」，令高端零售商和連鎖品牌不敢輕舉妄動，也未見他們有明確的擴張意欲，預期下半年的租金走勢持觀望態度。