道指期貨跌149點 比特幣升1%
2023年07月06日 16:18
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美匯指數報102.95；港匯見7.8167；離岸人民幣(CNH)報7.2584；美元兌日圓報143.99；歐元處1.086；英鎊報1.2727。金價報1,918.88美元。油價微升，布油報76.81美元，紐油處72.08美元。比特幣升1.08%至30,793美元。道指期貨跌149點。
焦點數據：
19:00 美國抵押貸款市場指數
19:30 美國6月Challenger裁員人數
20:15 美國6月ADP就業變動
20:30 美國申領失業救濟人數
20:30 美國5月貿易收支
21:45 美國6月綜合採購經理指數
21:45 美國6月服務業採購經理指數
22:00 美國5月JOLTS職位空缺
●恒生指數全日收報18,533點，跌577點或3%，主板成交972.9億港元。
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●滬深三大指數低收。滬綜指報3,205點，跌17點或0.54%，成交額3,208億元人民幣。
-花旗：內地或再減息降準救市，人民幣再貶不足為奇。
-摩根資管：中國經濟難「V彈」，減息降準成效不彰。
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-傳內地要求銀行收緊投資自貿區債券。
香港經濟：
●花旗：本港樓價下半年料跌6%，明年初或有小陽春。
●重上5厘！港元1個月拆息升至5.04405厘。
外地經濟：
●鷹氣十足！大部分聯儲官員料今年最少再加息兩次。
●貝萊德CEO：比特幣屬國際資產，將改變整個金融系統。
●大行響警！摩通料英國或加息至7厘，經濟恐硬着陸。
●澳洲5月貿易帳順差高於預期。
●泰國私校成內地富豪子女留學熱選，帶挈CEO身家暴漲。
企業消息：
●軟銀趁日央行放鴿發債，涉資超過65億元。
●熱情驟退！ChatGPT網頁流量轉跌，分析咁解讀...