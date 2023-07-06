道指期貨跌149點　比特幣升1%

美匯指數報102.95；港匯見7.8167；離岸人民幣(CNH)報7.2584；美元兌日圓報143.99；歐元處1.086；英鎊報1.2727。金價報1,918.88美元。油價微升，布油報76.81美元，紐油處72.08美元。比特幣升1.08%至30,793美元。道指期貨跌149點。

焦點數據：

19:00 美國抵押貸款市場指數

19:30 美國6月Challenger裁員人數

20:15 美國6月ADP就業變動

20:30 美國申領失業救濟人數

20:30 美國5月貿易收支

21:45 美國6月綜合採購經理指數

21:45 美國6月服務業採購經理指數

22:00 美國5月JOLTS職位空缺

●恒生指數全日收報18,533點，跌577點或3%，主板成交972.9億港元。

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●滬深三大指數低收。滬綜指報3,205點，跌17點或0.54%，成交額3,208億元人民幣。

-花旗：內地或再減息降準救市，人民幣再貶不足為奇。

-摩根資管：中國經濟難「V彈」，減息降準成效不彰。

-大行唱淡人民幣跌見7.3，人行有信心應對恐慌性下滑。

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-傳內地要求銀行收緊投資自貿區債券。

香港經濟：

●花旗：本港樓價下半年料跌6%，明年初或有小陽春。

●重上5厘！港元1個月拆息升至5.04405厘。

外地經濟：

●鷹氣十足！大部分聯儲官員料今年最少再加息兩次。

●貝萊德CEO：比特幣屬國際資產，將改變整個金融系統。

●大行響警！摩通料英國或加息至7厘，經濟恐硬着陸。

●澳洲5月貿易帳順差高於預期。

●泰國私校成內地富豪子女留學熱選，帶挈CEO身家暴漲。

企業消息：

●軟銀趁日央行放鴿發債，涉資超過65億元。

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