【產經直播】港股跳水　恐再下行尋底？

美國聯儲局公布上月議息會議記錄，決策官員幾乎全部預計今年仍有多次加息，加上拜登政府擬限制中國企業使用美國雲計算服務，中美關係趨緊張，隔晚美股向下，反映中概股表現的金龍中國指數更創近一周以來最大跌幅，消息將利淡美股、港股氣氛？

港股下半年開局有頭威冇尾陣，連跌兩日，蒸發開局首兩日的升幅。恒指周四(6日)低開269點，其後沽壓更見沉重，一度跌627點，低見18,483點，收市仍跌577點，報18,533點，創逾一個月低，跌市成交則增至972億元。港股突然跳水，有咩啟示？仍有尋底風險？抑或係好友博反彈的時機？花旗最新預料，恒指下半年將無法突破上半年上落區間，料繼續於18,000至22,500點附近上落，點睇？

多間內房公布6月銷售數字，中指研究院的數據顯示，6月內地百強房企合同銷售額按年跌28%至5267億元人民幣，中指院解釋，自4月起內房市場明顯降溫，置業需求疲弱，內房股齊向下，見股價低殘亦勿沾手？隨時低處未算底？

《東網Money 18》搵嚟大華繼顯(香港)策略師楊韻銳同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道