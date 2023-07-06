OneDegree與滙豐簽訂首筆創投債務融資協議

虛擬保險公司OneDegree Group宣布，與滙豐簽訂首筆創投債務融資協議，滙豐透過旗下新經濟信貸基金為OneDegree Group制訂融資方案，該基金專門為處於發展初期和高速成長的初創和科技企業而設，旨在促進創新經濟發展，其中滙豐更可以為已完成B輪及往後融資階段的企業安排創投債務融資，金額為1,000萬美元以上。是次獨特的融資結構可達到雙贏局面，當中加入認股權證，有利OneDegree Group和滙豐開展長久合作關係。

OneDegree Group共同創辦人兼行政總裁郭彥麟表示，很高興滙豐成為公司的戰略合作夥伴，並獲得他們首度在亞洲完成的創投債務融資項目，而與滙豐溝通的過程中，他們的團隊展現高水平能力，能夠真正了解公司的業務，並全力支持公司在不同地區的業務發展。

他又說，OneDegree Group正快速發展，並邁向盈利軌道，故公司尋求靈活的融資方式，既可支持業務增長，同時又能降低資本成本及優化資本結構。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯指，透過滙豐新經濟信貸基金，專門為OneDegree Group制定切合所需的融資方案架構，採用融資基礎模式，並加入認股權證，配合其數碼保險業務的高速發展。是次交易同時標誌着滙豐首筆在亞洲完成的創投債務融資，集團將繼續全力推進創新經濟及支持初創企業發展。