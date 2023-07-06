美聯工商舖：今年本港工商舖成交料按年升10%

隨着中港全面通關及香港復常，工商舖買賣市場溫和復甦。展望下半年，鋑聯控股行政總裁(工商舖)盧展豪預計，下半年工商舖市場將會維持平穩向上，全年買賣成交料達4,500至5,000宗，按年升約10%以內。

綜合美聯工商舖資料研究部及土地註冊處數據，計及逾億元公司轉讓買賣個案在內，今年上半年工商舖合共錄得2,136宗買賣，較2022年下半年上升約16.3%，而成交金額錄297.7億元。不過，按年計，今年上半年工商舖的成交宗數及金額分別下跌約19.4%及約38.5%。

美聯工商董事陳偉志指，上半年工廈成交量按年減少約28.6%，只錄1,123宗成交，惟對比2022年下半年卻上升約19.7%。而上半年工廈租金表現持平，但售價期間下調約2.6%。預期下半年資金會聚焦在價格較為吸引的中小型單位，全年可望達到2,500宗，至於下半年租售價亦料可再升約5%以內。

該公司營運總監兼商業部董事翁鴻祥稱，上半年商廈成交量錄488宗，按年增約14.8%，成交金額上升約21.9%至95.3億。租售價方面，指標甲廈價格和租金分別累升約0.2%及約1.8%，表現大致持平，其中中環表現跑贏大市，區內甲廈今年累漲約7.1%，平均呎價約31,441元。至於，整體商廈市場空置率偏高，最新數字達約10.3%，預計全年整體甲廈售價及租金維持平穩至下跌約3%。

美聯旺舖董事梁國文則表示，今年上半年商舖成交宗數為525宗，與2022年下半年的527宗相若，金額為109.8億港元，按半年上升約28.1%，展望下半年，零售商戶將加快承租步伐，市面上吉舖可望被消化，預料今年核心區舖位的租售價會保持平穩，全年分別將上升約3至10%。