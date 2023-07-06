傳美官員訪港晤金管局發鈔行　防止俄國獲取先進科技

日本傳媒引述消息指，美國財政部專責監察恐怖分子融資及金融罪案的官員上月曾經訪港會見香港金融管理局、本港金融機構、法律事務所和諮詢機構等若干團體，防止美製先進科技流入俄羅斯。

據悉，3名有關官員是6月15及16日旋風式來港，派代表的除了金管局，還包括3家發鈔行滙豐銀行、渣打銀行和中國銀行(香港)，以及公認反洗錢師協會(ACAMS)。

會上，美方要求與會機構遇到涉及出口管制名單上的交易時，須加緊審查，還在場分發一張列出38種要嚴加看待的「軍民兩用物資」名單，又寫道「運往俄國的敏感軍民兩用物資大部分產自中國……大多數中國商品是直接送去俄國……可是有一些是經土耳其、歐盟、馬爾代夫及阿聯酋等地轉運……我們(美國)要求企業、金融機構及政府監管部門出手防止產品落入俄國或俄國相關企業之手」。

日媒還引述一名出席者指，美方要求合規的口吻「令人覺得他們想（向金融企業）採取執法行動」。

金管局發言人回覆《東網》查詢時稱，一直與不同持份者就種種事項保持對話，「我們的一貫做法是不確認、否認或評論任何這類會議。」