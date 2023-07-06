海栢花園中層售721萬　揸3年近平手沽

二手樓市氣氛回落，部分業主不惜近平手出貨。馬鞍山海栢花園中層單位，議價後售721萬元，約3年帳面只升值約0.8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林志達稱，北角半山珊瑚閣低層A3室，實用面積約1,173方呎，套三房間隔，望市景，去年3月放盤，累減272萬或約11%，最新以2,228萬元沽出，呎價約18,994元。

●中原周世康表示，銅鑼灣伊利莎伯大廈C座中層3室，實用面積約694方呎，三房間隔，放盤時開價約1,380萬元，不足一個月以1,338萬元獲用家承接，呎價約19,280元。

●美聯蘇玉燕指，鴨脷洲公屋利東邨東逸樓低層8室，實用面積約381方呎，未補價第二市場近期叫價約280萬元，獲綠表用家議價後以260萬元成交，呎價約6,824元。

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新界區

●中原胡耀祖指，馬鞍山區7月暫錄約6宗二手買賣，海栢花園6座中層G室，實用面積約424方呎，開價約738萬元，議價後售721萬元，呎價約17,005元，約3年帳面升值約0.8%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山居屋錦泰苑F座高層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場放盤兩個月，減價20萬元，以490萬元沽出，呎價約9,684元，逾4年帳面只獲利10萬元。

●利嘉閣梁均耀稱，房協青衣綠悠雅苑1座中層E室，實用面積約420方呎，一房間隔，未補地價第二市場以515萬元成交，呎價約112,262元，原業主持貨約4年，帳面賺48萬元。

●祥益邱家邦指，屯門居屋兆禧苑C座低層7室，實用面積約415方呎，兩房間隔，原業主計劃套現增加議幅，新買家即睇即買，已補價自由市場以300萬元購入自住，呎價約7,229元。

●中原王勤學表示，元朗區本月暫錄約10宗二手買賣，YOHO Town第7座低層A室，實用面積約422方呎，兩房間隔，叫價650萬元，減價14萬元或2.2%，以636萬元沽出，呎價約15,071元。

●天置物業吳進華透露，元朗原築1座中層C室三房戶，實用面積約650方呎，原先叫價778萬元，減價至708萬元易手，低估價約12萬元，呎價約10,892元。

●香港置業馬漢偉指，沙田帝堡城6座中層C室，實用面積約753方呎，三房間隔，原業主以約980萬元放盤約3個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後以938萬元成交，呎價約12,457元。

●中原黎宗文透露，沙田帝堡城7月暫錄兩宗買賣，包括7座中層B室三房戶，實用面積約873方呎，開價約1,388萬元，6月減至1,180萬元，議價後以1,130萬元易手，呎價約12,944元。

●中原周家傑稱，沙田九肚山綠怡居單號屋，實用面積約2,100方呎，放盤時開價約2,180萬元，議價後以2,018萬元沽出，呎價約9,610元，新買家為同區家庭客。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢河畔臺雙號屋村屋全幢，套三房間隔，累減280萬元，以1,170萬元沽出，減幅約19.3%，低市價約5%，原業主持貨約8年帳面虧蝕30萬元。

●香港置業劉浩勤透露，將軍澳中心1座中層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望海景，叫價900萬元，減至790萬元沽出，呎價約16,989元。

●美聯唐文廸表示，將軍澳居屋浩明苑A座低層22室，實用面積約443方呎，兩房間隔，放盤約半年時間，新近獲外區上車客以已補價自由市場價383萬元承接，呎價約8,645元。

●中原鄧凱欣稱，將軍澳居屋唐明苑B座低層9室，實用面積約646方呎，三房間隔，年初未補價第二市場開價500萬元，以483.5萬元易手，呎價約7,485元。

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