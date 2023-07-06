元朗洪水橋項目開價 平均呎價1.37萬元
2023年07月06日 20:54
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新盤市場聚焦於市區之際，有新界樓盤加入搶客行列。元朗洪水橋新盤公布首張價單，折實平均呎價約13,747元，較同區毗鄰項目近兩年開價平約11%。
●元朗洪水橋滙都I首批125伙 入場一房由440萬元起
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周四(6日)公布首張價單提供125伙，折實平均呎價約13,747元，較毗鄰的#LYOS，於接近兩年前首批開價低約11%。首批單位包括26伙一房戶、96伙兩房戶，2伙三房戶及1伙特色戶，實用面積326至498方呎。價單提供4種付款方法，扣除最高14%折扣優惠後，折實售價介乎440.92萬至705.97萬元，折實呎價由12,688至15,082元。按定價計，整批市值逾8.3億元。
●何文田站瑜一．天海三房售2,993萬元
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周四(6日)以2,993.76萬元售出第2B座19樓A室，實用面積957方呎，三房一套連儲物室間隔，呎價約31,283元。據悉，買家為家庭客，購入單位方便家庭成員升學。整個瑜一系列項目迄今累售423伙，套現逾72億元。
●黃竹坑站海盈山最快周六起正式收票
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，周四(6日)公布最快將於本周六(8日)開始正式收票。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，該盤的展銷廳自開價後，至今錄得逾3,000個參觀人次及接獲不少查詢。當中，港島客源佔六至七成，並以兩房及三房的查詢佔最多。項目會所「Club Cascade」以度假式主題打造，連公用花園及遊樂地方佔地逾4萬方呎。
●啟德HENLEY PARK有機會周五加推
恒基地產(00012)啟德HENLEY PARK部署新一輪銷售，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，有機會周五(7日)加推新價單及公布銷售安排，預計包括一房海景戶，最快下周展開次輪銷售。他指出，項目暫錄約7,594張入票，以3號價單82伙計算，超額逾91倍。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期單日沽兩座洋房 共涉7,470萬元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，周四(6日)連錄兩宗洋房成交，單日吸金7,470萬元。據項目成交紀錄冊，洋房A7實用面積2,260方呎，設四間套房，連1,177方呎花園及469方呎天台，加上兩個車位以3,750萬元成交，呎價約16,593元。而毗鄰的洋房A6實用面積相同，四房間隔，連956方呎花園及469方呎天台，連兩個車位以3,720萬元沽出，呎價約16,460元。資料顯示，該期數項目提供754伙，當中包括22座洋房，洋房部分迄今售出5座。
●灣仔EIGHT STAR STREET一房呎價約38,719元
太古地產(01972)灣仔EIGHT STAR STREET，周四(6日)以1,692萬元售出11樓B室，實用面積437方呎，一房間隔，呎價約38,719元。