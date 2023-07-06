元朗洪水橋項目開價 　平均呎價1.37萬元

新盤市場聚焦於市區之際，有新界樓盤加入搶客行列。元朗洪水橋新盤公布首張價單，折實平均呎價約13,747元，較同區毗鄰項目近兩年開價平約11%。

●元朗洪水橋滙都I首批125伙 入場一房由440萬元起

●何文田站瑜一．天海三房售2,993萬元

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周四(6日)以2,993.76萬元售出第2B座19樓A室，實用面積957方呎，三房一套連儲物室間隔，呎價約31,283元。據悉，買家為家庭客，購入單位方便家庭成員升學。整個瑜一系列項目迄今累售423伙，套現逾72億元。

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