南商料聯儲局今季完成加息　投資策略宜...

南洋商業銀行首席投資策略師高耀豪指出，第2季度隨着美國債務上限的解決，通脹也有回落跡象，美國聯儲局於6月暫停加息，構成了短暫金髮女孩的情況，支持了環球大市的表現。今年上半年投資市場都是受到這個預期所影響，儘管升市只由數隻股票帶動，但標普500指數還是重新回到技術性牛市之上。

他預計，聯儲局很可能在第3季內完成加息，而一般加息見頂時，市場會變得樂觀使股市往往能再上高位，但最後在高利率影響下，經濟可能出現衰退導致降息，股市就可能再度尋底。

投資策略方面，他認為可增加落後了的防守型板塊投資，先降低投資組合波幅，候低再重新增持周期性板塊。股債資產配置策略上，他認為除了捕捉股票機會外，更需要是結合趨勢性債券投資策略，從而對冲股票波幅帶來更好的潛在回報。加息周期還未有正式完結，但再大幅加息的機會比較低，所以去年因大幅加息導致股債雙跌的情況已經過去，目前股債已經回到反向的關係。債券利率已經回到多年前高位，且未來可能需要降息，提升了美元國債類對冲風險，增加潛在回報的效果。短期而言，相比債券已經反映了一定降息預期，不受存續期影響的貨幣市場工具也可以作爲停泊部分資金之用，惟若衰退或降息早於預期出現，除了收息就沒有像債券價格般上升的功能。

商品方面，隨着聯儲局需要再度加息，導致黃金價格受壓。他解釋，一般黃金受利率影響，黃金應該能於7月加息消息反映後反彈，但雖然預期通脹將進一步回落將使以後加息機會下降，但聯儲局為了控制市場情緒，應該不會在7月議息會議表示停止加息，這將限制了黃金的升幅，預期黃金將於正式降息時進入較明顯的升市之中。