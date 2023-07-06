聯儲局放鷹震散美股　道指早段跌348點

美國聯儲局的會議紀錄顯示，幾乎所有決策官員都認定今年內要繼續加息，所有官員都「一致認為通脹高得令人無法接受」，並指出通脹回落的速度慢過預期。該會議紀錄反映出聯儲局的取向仍然相當「鷹派」。美股周四早段受壓，道指跌348點，報33,940點；標指跌45點，報4,400點，以科技股為主的納指跌169點，報13,622點。

港股夜期報18,440點，跌102點，低水93點。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，雖然摩通預期今年美國經濟仍會錄得增長，惟他個人認為經濟下行風險「相當明顯」。他指出，聯儲局於本輪加息周期為了重建市場對於遏制通脹的信心，故一直以相當急促的步這本來也是無可厚非。不過，貨幣政策一般要6至12個月甚至更長時間才會發揮效用，故他擔心當局在判斷政策轉向的時間點「未必太準」，可能會過度緊縮貨幣政策，尤其當前企業投資已開始放緩，只靠消費支撐。

有別於聯儲局官員對於今年內再加息兩次的預測，他認為7月可能會是本輪周期中最後一次加息。研究機構晨星（Morningstar）美國經濟主管Preston Caldwell的看法亦相近，預計聯儲局只會再加息一次，此後將維持利率不變直至2024年2月開始減息。

晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，市場目前對於美股的看法分歧，與其執着於到底現在是「新一輪牛市」還是只是「牛市陷阱」，倒不如趁上半年大市反彈後重新「執倉」，賣出高估值的股票，重新投資於被低估的領域。根據晨星的研究，美國股市整體而言較其公允價值(即合理估值水平)大約只有5%的折讓，惟小市值股票折讓達到27%，當中小市值的價值股折讓更達到42%。