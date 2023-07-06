財庫局鼓勵香港金融科技業發展　連接其他市場

為鼓勵本地金融科技業界將業務推展到其他地區，財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席活動時表示，港府於去年年底推出一站式線上平台，連接本地的金融科技企業至內地以至東南亞及其他巿場，利便其業務推廣；並加強與內地的公私營單位合作，為到大灣區以至內地其他地方開拓業務的本地金融科技企業提供更全面協助。

他指出，在推動金融業高質量發展中，金融科技的發展及應用十分重要。香港的金融科技生態圈相關企業數目超過800家，業務涵蓋移動支付、跨境理財、人工智慧金融服務顧問、財富及投資管理、合規科技等各個範疇。當中包括8家持牌虛擬銀行及4家持牌虛擬保險公司，為社會大眾提供嶄新服務。

在宣傳推廣方面，他提到，港府去年舉行的2022年香港金融科技周，整周活動創下歷史新高的數字，共吸引來自逾95個經濟體，逾3萬人次參與，超過500萬網上觀看次數，亦有500多名來自香港、內地以至世界各地的演講嘉賓，逾600家贊助商及參展商。是次活動向外展示香港作為國際金融中心的競爭力，並且是開拓及擴展金融科技業務的理想城市。

他又預告，今年的香港金融科技周將於10月30日至11月5日舉行，並希望市場積極參與，與來自世界不同地方的金融科技公司接觸交流。