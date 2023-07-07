東方日報B2：港股兩日插882 未見底
2023年07月07日 00:02
東網電視更多新聞短片
港股曾瀉逾600點，創超過一個月低位。(中新社圖片)
市場翹首以待內地公布新一輪刺激經濟措施，可至今仍未出現，且美國加息周期恐怕還沒正式完結，隔晚美股3大指數下跌，拖累港股周四(6日)曾插超過600點，創超過一個月低位，全日收報18,533點，跌577點或3.02%，創近4個月最大單日跌幅。過去兩日恒指累計大跌882點或4.54%，且值得留意，6月30日恒指50天線跌穿250天線，技術上出現預示漫長大型跌市來臨的「死亡交叉」，下半年港股只怕非但沒有驚喜，更甚的是打破「有波幅、冇升幅」的陰乾走勢，破底而下！
恒指低開269點，已失守19,000點關，跌幅曾縮至137點，高見18,973點，之後不斷尋底，午後沽壓加深；最多曾挫627點，至18,483點的逾一個月低位。國企指數收報6,268點，跌221點或3.41%；科技指數報3,948點，跌67點或1.68%。港股成交按日增至974.49億元，主板沽空比率17.96%。「北水」港股通淨買入32.27億元。
周四除淨的內銀股包括建設銀行(00939)、工商銀行(01398)及中國銀行(03988)，股價分別跌3.23%、3.2%及2.38%，報4.43元、3.66元及2.78元，單是上述3隻內銀已合力拖低大市近200點。招商銀行(03968)挫3.95%至32.75元，農業銀行(01288)跌2.99%。香港交易所(00388)及友邦保險(01299)分別挫2.48%及3.98%，報290元及77.2元。
大型科網股向下，美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)跌3.13%、2.56%、1.39%。另外，華寶國際(00336)執董蔡文霞被廉政公署拘捕以進行調查，股份復牌，股價大跌12.74%，收市後公司宣布蔡在未被起訴下獲准保釋。上季收入跌逾六成的東方海外(00316)收跌4.01%至112.4元。
港交所公布，證券市場市價總值於6月底為33.9萬億元，按月上升3%；今年6月及首6個月的平均每日成交金額，分別為998億元及1,155億元；首6個月的交易所買賣基金(ETF)平均每日成交金額為117億元，按年升21%；槓桿及反向產品平均每日成交金額為22億元，按年升5%。另上半年有33家新上市公司，按年多6家或22%。
花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，上半年困擾市場的事情還未解決，包括加息周期還沒完結、中美關係緊張、內地經濟增長弱於預期，預計下半年恒指走勢維持在上半年波動區間，把恒指今年目標下調至22,000點。
大和同樣調低恒指今年底目標預測，由22,500點削至21,500點，直言雖看好內地疫後經濟復甦，但對當局刺激措施的規模預期偏保守。瑞銀亦下調恒指今年目標至21,700點，偏好高息及經濟重啟股，下半年維持港股防守策略。
恒指對上一次出現50天線跌穿250天線的利淡指標「死亡交叉」而掀大跌浪，乃2021年8月，當時恒指在25,000點水平，反覆跌至2022年10月低位14,597點才止跌回升。要留意短期內50天線(現處19,391點)能否重返250天線(現處19,438點)之上，否則後市真的要「睇路」！
新股消息方面，本港數碼傳媒集團新傳企劃(01284)已於日前截止招股。市場消息透露，該公司公開發售部分錄得超過40倍認購。換言之，其超購倍數已超越今年1月掛牌的粉筆(02469)，膺今年新股「超購王」。
另有消息指，已於周一截止認購的內地跨省供熱服務供應商慧居科技(02481)，該公司國際配售及香港公開發售已獲足額認購，並將以招股價範圍中間價3.6元定價。以此價計，最終集資約2.72億元。此外，市傳下周三來港上市的內地健身平台Keep Inc(03650)以每股28.92元定價，為招股價範圍下限，集資約3.13億元。