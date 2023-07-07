東方日報B2：港股兩日插882 未見底

市場翹首以待內地公布新一輪刺激經濟措施，可至今仍未出現，且美國加息周期恐怕還沒正式完結，隔晚美股3大指數下跌，拖累港股周四(6日)曾插超過600點，創超過一個月低位，全日收報18,533點，跌577點或3.02%，創近4個月最大單日跌幅。過去兩日恒指累計大跌882點或4.54%，且值得留意，6月30日恒指50天線跌穿250天線，技術上出現預示漫長大型跌市來臨的「死亡交叉」，下半年港股只怕非但沒有驚喜，更甚的是打破「有波幅、冇升幅」的陰乾走勢，破底而下！

恒指低開269點，已失守19,000點關，跌幅曾縮至137點，高見18,973點，之後不斷尋底，午後沽壓加深；最多曾挫627點，至18,483點的逾一個月低位。國企指數收報6,268點，跌221點或3.41%；科技指數報3,948點，跌67點或1.68%。港股成交按日增至974.49億元，主板沽空比率17.96%。「北水」港股通淨買入32.27億元。

港交所公布，證券市場市價總值於6月底為33.9萬億元，按月上升3%；今年6月及首6個月的平均每日成交金額，分別為998億元及1,155億元；首6個月的交易所買賣基金(ETF)平均每日成交金額為117億元，按年升21%；槓桿及反向產品平均每日成交金額為22億元，按年升5%。另上半年有33家新上市公司，按年多6家或22%。

花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，上半年困擾市場的事情還未解決，包括加息周期還沒完結、中美關係緊張、內地經濟增長弱於預期，預計下半年恒指走勢維持在上半年波動區間，把恒指今年目標下調至22,000點。

大和同樣調低恒指今年底目標預測，由22,500點削至21,500點，直言雖看好內地疫後經濟復甦，但對當局刺激措施的規模預期偏保守。瑞銀亦下調恒指今年目標至21,700點，偏好高息及經濟重啟股，下半年維持港股防守策略。

恒指對上一次出現50天線跌穿250天線的利淡指標「死亡交叉」而掀大跌浪，乃2021年8月，當時恒指在25,000點水平，反覆跌至2022年10月低位14,597點才止跌回升。要留意短期內50天線(現處19,391點)能否重返250天線(現處19,438點)之上，否則後市真的要「睇路」！