鄧聲興：國策助攻　內地醫藥行業潛力大

國家藥品監督管理局再出指引，料醫藥行業發展更趨健康。為針對網絡銷售違法違規行為，藥監局已經實行對藥品網絡銷售企業和主要第3方平台的全覆蓋網絡監測，後續將不斷強化監測力度，強化網絡銷售監測和調查處置的規定，強調安全風險控制的措施，要求對網售全過程加強品質管理。預計規定將有利正當藥物分銷或正規藥廠的銷售以及品牌形象。

當局表示，現在的中國藥品、醫療器械、化妝品網絡銷售呈現出持續高速發展的態勢。據估算，2022年僅藥品醫療器械的網絡銷售額已達到2,924億元（人民幣‧下同），預計今年將超過3,500億元。內地在應對龐大的人口、高齡化、技術創新和深化醫藥改革等背景下，醫藥行業的潛力在今年會加速釋放，故當局將繼續優化完善臨床急需藥品、罕見病藥品、兒童藥品、國產替代產品、「卡脖子」產品等的審批。

推動藥品醫療器械創新

事實上，藥監局近年持續推進藥品醫療器械審評審批制度改革，鼓勵藥品醫療器械創新的政策紅利不斷釋放，藥品醫療器械質量持續提升、研發創新活力不斷提升，為內地創新藥械研發上市迎來爆發期。當局特別將審評資源傾斜到臨床急需、有明確臨床價值的新藥，近年每年有100個以上藥品獲批上市，去年有66個兒童用藥獲准上市，今年上半年已有46個兒童用藥完成審評，反映審批進度加快。

去年可謂內地醫藥行業變革的關鍵之年，總共發布超過320條行業相關政策，涉及藥品安全、中醫藥高質量發展、醫療機構設置等諸多方面。在醫藥層面，鼓勵創新、加強監管、傳承中藥；在醫保層面，進行目錄調整、支付改革、帶量採購、平台建設；在醫療層面，推動分級診療和公立醫院高質量發展，加強互聯網醫院建設。由此可見，內地對行業改進有重大決定並賦予支持。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)