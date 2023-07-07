專家樓評：在香港申請內地樓按揭　有何優勢及限制？

今年初有銀行調查顯示，約46%的受訪港人擬於大灣區置業，而因應需求上升，愈來愈多香港銀行可為內地物業提供按揭，整個按揭流程皆可於香港辦理，客戶無需親赴內地，免去舟車勞頓之苦。除了購入一手物業，部分銀行亦接受以內地現契物業於香港套現。申請流程及條件上，與一般香港物業按揭有沒有差異？現時內地房貸利率下調之下，於香港申請按揭仍然划算嗎？

先講利率方面，現時香港內房按揭利率低至P-2.1%，實際按息約為3.9厘，仍然較不少內地城市的房貸利率低，加上香港銀行批核內地物業貸款時，已同步換算成港元結算，申請人可以港元供款。相較於內地銀行貸款要以人民幣計價，若非本身於內地支薪或是已有一定資金存放於內地，而要定期匯款至國內供款的話，人民幣匯率波動以及匯款涉及的手續費等，都是一個不能忽略的開支。而且雖然內地首套房貸利率近日下降了不少，但對於一線城市房貸利率來說，香港銀行息率仍然是較低。

對於早年於購入，已供滿的內地物業，於香港做按揭套現最大的好處是，批出的資金是直接轉到香港的帳戶，完美解決了過去於國內銀行房貸套現後，較難將資金調回香港的煩惱。

於香港做內房按揭是有不少好處及優勢，但同時也有不少限制。包括申請人需要擁有香港永久居民身份證及回鄉證，要能提供香港住址證明及3至6個月的入息證明等。按過去經驗，較多客戶經會忽略內房按揭也會顯示在信貸報告中，會計算mortgage count，或會影響到日後做其他按揭貸款時的按揭成數。

另外，現時內房按揭覆蓋的地區仍然以大灣區以及部分一線城市為主(例如：北京、上海)，而且每間銀行覆蓋的地區也有不同。同時，香港銀行暫時不接受內地物業轉按的申請，亦即是說如要做物業套現，一定要是已供滿並已贖回樓契的物業才能申請。亦要留意，有部分銀行對內地物業按揭要收取手續費，每間銀行的息率有差異，因此建議找有信譽、大品牌的按揭代理幫忙「格價」及處理會更省時及方便。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣