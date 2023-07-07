香港電腦學會：創新科技重塑金融業機遇

香港作為國際金融中心，金融服務業是重要經濟支柱之一。隨着全球經濟和科技的變化，香港金融服務業也在不斷創新和轉型。新興科技如人工智能(AI)、物聯網(IoT)、第5代移動通訊技術(5G)和智慧城市等，為香港金融服務業帶來了新的機遇和挑戰。

AI是推動金融創新的核心技術之一，它可以通過分析大量數據，提供更精準和個性化的金融產品和服務。例如AI可助銀行提供更好的風險管理、客戶服務、市場預測和投資建議等。AI也可通過非傳統數據來評估信貸風險，為沒有信用記錄的客戶提供更多的貸款機會。此外，AI還可通過自然語言處理和知識圖譜等技術，提高金融監管和反欺詐的效率和準確性。

物聯網是指通過互聯網將各種物體連接起來，實現數據的收集和交換。物聯網可為金融服務提供更多的數據來源和應用場景，例如智能家居、智能汽車、智能穿戴設備等。這些設備可以收集用戶的行為和偏好數據，並通過雲端或區塊鏈等平台進行分析和處理，從而提供更貼合用戶需求的金融服務。例如物聯網可實現基於用戶行駛里程或駕駛行為的汽車保險定價，或基於用戶健康數據的醫療保險定價。物聯網也可以通過智能合約等方式，實現自動化的支付和結算。

5G具有高速、低延遲、高可靠性和高連接密度等特點，可大大提升物聯網的覆蓋範圍和數據傳輸速度，從而支持更多的金融創新應用。例如5G可以使移動支付更快捷和安全，支持跨境支付和跨貨幣支付，也可使遠程金融服務如視頻客服、遠程開戶和遠程簽署等，變得更流暢和高效。

此外，5G還可促進虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)等技術在金融領域的應用，例如虛擬銀行、虛擬投資顧問和虛擬金融教育等。

智慧城市則可為金融服務提供更多的數據和基礎設施，例如智能交通、智能電網、智能政府等。這些數據和基礎設施可以幫助金融服務更好地了解和滿足城市居民的需求，例如提供更便捷的公共服務支付、更靈活的能源金融解決方案、更多元的社會責任投資等。智慧城市也可以通過區塊鏈等技術，實現更透明和可信的數據共享和協作，促進金融監管和金融包容性。

新興科技正重塑香港金融服務的面貌，為香港帶來新的競爭優勢和發展機遇，香港亦可充分利用新興科技來提升金融服務的質量和效率，創造更多的價值和社會效益。同時，香港也需要不斷加強對新興科技的研究和投入，加快推動金融科技的發展和應用，以及加強與內地和其他國家和地區的合作和交流，以把握未來的趨勢，為香港金融服務創造更美好的未來。

提升抵禦網絡攻擊能力

然而，香港的金融服務業也是網絡罪犯的優先攻擊目標之一，特別是在新冠疫情促進了科技的使用和依賴的情況下；而香港金融機構在網絡安全方面的準備程度存在差異，有待提升。隨着新興科技的引入，香港金融業將面臨更加複雜和多元的網絡安全挑戰和風險。例如AI可能帶來數據洩露、算法偏見和不可解釋性等問題；物聯網可能讓設備更易被入侵或篡改；5G也可讓通訊基礎設施更易被攻擊或干擾；智慧城市也可能讓城市系統更容易被滲透或破壞。

因此，香港金融業需要建立和實施一套全面而靈活的網絡安全框架，以提高其抵抗和應對網絡威脅的能力。金融發展局發表的報告，根據其他司法管轄區的做法，提出了五個建議，包括制訂一個針對香港的網絡空間安全路線圖，制訂網絡空間保護法律，協調金融部門的監管規定，加強人才培養，以及通過行業範圍內的壓力測試和數據恢復強化來實現行業層面的準備工作。

香港電腦學會網絡安全專家小組召集人 溫敬道