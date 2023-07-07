道指跌366點　Bitcoin失守3萬

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.25%，報103.11；港匯見7.8202；離岸人民幣(CNH)報7.254；美元兌日圓處143.93；歐元報1.0891，英鎊報1.2743。金價處1,910.83美元。布油報76.51美元，紐油報71.84美元。比特幣(Bitcoin)跌1.6%，報2.99萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●道指收報33,922點，跌366點或1.07%；標指收報4,411點，跌35點或0.79%；納指收報13,679點，跌112點或0.82%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,410點，跌123點。

●7月恒生指數夜期收報18,435點，跌107點，低水98點，成交16,413張。

●紐約期油收報每桶71.8美元，升0.01美元或0.01%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.52美元，跌0.13美元或0.17%。

●紐約期金收報每安士1,915.4美元，跌11.7美元或0.61%。

●英國富時100指數收報7,280點，跌161點或2.17%；德國DAX指數收報15,528點，跌409點或2.57%；法國CAC指數收報7,082點，跌228點或3.13%。

●美國供應管理協會6月非製造業指數升至53.9，高過預期。

●美國6月私人企業職位增加49.7萬個，為去年2月以來最大增幅，預期上升22.5萬個。

●報告：美國6月裁員人數急跌近5成 反映經濟改善？

●又搶走三星生意？傳台積電將生產Google手機晶片

●東京樓價飆升 三大原因獲國際投資者追捧...

●東方日報B2：港股兩日插882 未見底

●【東方日報產評】港股積弱豈無因 陰乾迎終極一跌