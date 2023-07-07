金融戰狼出擊！官媒炮轟高盛內銀報告「惡意唱淡」

高盛近期發表報告唱淡內銀股，內地官媒發表題為「誤讀中資銀行基本面不可取」的文章力撐，指高盛基於悲觀假設看空中國銀行基本面並不可取，「很大程度上存在誤讀」，又指「高盛研報嚴謹與否，市場自有公論。」

文章指，拿客觀數據來說，被高盛猛烈唱空的招行和平安銀行的房地產業務中，第一季尾招行房地產業貸款餘額3,353.05億元人民幣(下同)，佔貸款和墊款總額的5.61%，較上年底下降0.22個百分點。平安銀行房地產相關的承擔信用風險的業務餘額合計3,220.93億元，較上年底也是減少，如果以此為分子，除以其資產總額5.456萬億元，可得佔比約5.9%。

文章又表示，整體來看，2022年內地房地產行業不良率仍處於加速暴露期，上市銀行整體對公房地產不良率持續上行至4.3%以上。但從風險化解角度來說，銀行已積極壓降房地產風險敞口，對公房地產貸款和房地產業務非標資產佔比均有不同程度下降。

在嚴格落實地方政府隱性債務化解的同時，更要看到從平台融資到專項債融資、從基礎設施建設到基礎設施盤活、從土地財政到產業財政再到數據財政的轉型趨勢，這也將給銀行政信業務帶來新的空間。

文章最後指，今年基建投資的發力，無疑有利於城投平台現金流及盈利能力的恢復，這也將給銀行政信業務帶來新的空間。