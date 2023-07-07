全球央行續吸金　土耳其反手狂沽　原來有苦衷...

世界黃金協會(WGC)最新報告顯示，當大部分央行積極增持黃金，土耳其央行卻大手沽出黃金，5月又再拋售63噸，目的就是應對國內人民龐大的需求。

WGC指出，土耳其央行自3月以來，至今已出售近160噸黃金，相當於之前12個月的累計購買量。甚麼原因令土耳其央行大手沽金？原來因為該國近年通脹嚴重，市民惟有買金保值。然而，土耳其政府為了控制貿易赤字，採取措施限制黃金進口。面對民眾的需求，央行被迫充當「黃金供應者」的角色，盡量滿足本土需求，紓緩民眾對通脹的不安。

土耳其央行的沽金舉措，令到5月份全球央行的黃金淨持有量下跌了27噸。是實上，期內有8家央行淨增持黃金達50噸。中國人民銀行5月黃金儲備增加16噸，連續第7個月增持。新加坡央行購入4噸黃金；印度央行亦增加2噸黃金儲備；俄羅斯央行增加3噸；波蘭國家銀行更大增19噸黃金儲備，將其儲備推至263噸的歷史新高。

WGC表示，預計發達市場央行的緊縮周期即將結束。市場共識是，美國將在2023年底出現小幅衰退，發達市場將經歷緩慢擴張。WGC又指，黃金價格在今年上半年上升5.4%，預期息口輕微回落，加上美元轉弱，將降低投資者機會成本，從而有助帶動金價向上。