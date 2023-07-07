晶片業務拖累！三星電子第二季盈利急瀉96%

南韓大型企業三星電子公布第二季業績快報，受晶片部門拖累，期內經營溢利一如市場預期經營溢利大跌96%，至只有6,000億韓圜(約35.86億港元)。期內營業收入60萬億韓圜，按年跌22%，略差過市場預期。

三星電子為全球最大存儲晶片和智能手機製造商。分析指，上季業績大跌，主要因為記憶體晶片價格出現進一步下跌，庫存價值銳減，導致向來是集團主要盈利來源的晶片部門，虧損恐高達3萬至4萬億韓圜。

全球經濟不景影響消費意欲，消息性電子產品需求下跌，廠商普遍不傾向購買新晶片，同時大力消耗庫存。而廣泛用於智能手機、個人電腦及伺服器的動態隨機存取記憶體(DRAM)大受打擊，其價格第二季跌幅達13%至18%。

然而，由於三星及其他記憶體晶片廠商紛紛減產，晶片價格跌幅已較前幾季放緩。分析員估計今年第三季有機會見底，可能最快明年有機會出現大規模復甦，將有助三星業績大翻身。此外，三星近期致力拓展人工智能(AI)高度發展領域的晶片市佔率，例如發展高頻寬記憶體(HBM)及晶片代工業務，料可減低對DRAM的依賴，期望可開拓另一個盈利引擎。