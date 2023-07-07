【高盛推介】騰訊見1個月新低　部署宜重新審視條款

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股由本周三(5日)起連跌，昨日(6日)失守330港元水平，跌約2.6%，今(7日)早繼續下跌。早上低開約1.1%後跌幅擴大，最低見320元的1個月低位。現報321元，跌約1.8%。有報道引述消息指，美國於最近數周重啟對中國企業審計檢查，當中包括騰訊音樂。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日共錄得約3,630萬元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約130萬元。

觀察港股通資金流向，騰訊於昨日獲北水轉向流入，錄得約2.4億元資金淨買入。

就騰訊跌至近期低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，避免選擇早前留意，但已不適合現況部署的條款產品。

騰訊購16313，行使價375元，2023年10月26日到期，實際槓桿10.2倍，中期、輕微價外。

騰訊購17228，行使價400.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿13.0倍，高槓桿、低面值。

騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿8.2倍，貼價。

騰訊牛68934，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率14.3倍，近牛。

騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，遠牛。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿6.8倍，中期、輕微價外。

騰訊熊67558，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，近熊。

騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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