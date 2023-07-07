姚浩然：港股睇實萬八關　滙豐呢個價位先值博...

美國6月私人企業職位增加49.7萬個，為去年2月以來最大增幅，高於預期，引發對聯儲局加息的憂慮，環球債息大幅攀升，隔晚美股下挫。亨達財富管理董事總經理姚浩然指出，美國10年期債息重上4厘以上，今次息率有機會略為高過預期，他提醒，投資者在下半年要慎防美國加息的幅度，可留意周五(7日)晚美國非農業新增職位的數據，尤其要關注時薪增長等細數，將反映勞力成本的上升速度。

港股方面，姚認為，主要與人民幣走弱有關，恒指18,000點附近料有支持，若跌穿才再作部署。