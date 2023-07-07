姚浩然：港股睇實萬八關 滙豐呢個價位先值博...
2023年07月07日 11:23
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美國6月私人企業職位增加49.7萬個，為去年2月以來最大增幅，高於預期，引發對聯儲局加息的憂慮，環球債息大幅攀升，隔晚美股下挫。亨達財富管理董事總經理姚浩然指出，美國10年期債息重上4厘以上，今次息率有機會略為高過預期，他提醒，投資者在下半年要慎防美國加息的幅度，可留意周五(7日)晚美國非農業新增職位的數據，尤其要關注時薪增長等細數，將反映勞力成本的上升速度。
港股方面，姚認為，主要與人民幣走弱有關，恒指18,000點附近料有支持，若跌穿才再作部署。
環球債息大幅攀升，姚認為，加息不一定對科網股有大影響，要選擇一些處於上升周期的行業，例如市場對下半年個人電腦的增長幅度有信心，美股DELL、港股聯想(00992)的股價上升不少，這類行業正處於反彈或復甦，對於息口的敏感度不大，姚建議，可趁回調時吸納聯想。
美國加息未完，姚指出，金融板塊會相對地走強，因為淨利息收入增加，利好國際銀行的股價。不過，現階段不宜追入，如滙豐控股(00005)60元以上入場，恐怕要揸長線，中短線來說值博空間不大，可待股價回調至58元再吸納。