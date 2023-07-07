【高盛推介】比亞迪失守260元 市場料車企減價戰或將結束
2023年07月07日 12:47
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份昨日(6日)表現相對靠穩，逆市輕微升約0.1%，今(7日)早則下跌並跌幅較大市深。早上低開約0.3%後失守260元水平，最低見254元。現報256元，跌約2.4%。昨日包括比亞迪的眾多車廠在中國汽車論壇期間中簽署《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》，承諾維持公平競爭並避免異常定價，市場料減價戰或將結束。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於昨日獲資金轉向流入，有約140萬元。淡倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約380萬元。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意低街貨比迪購(18004)。低面值選擇可留意屬2個月期以上產品最高槓桿的比迪購(11237)。中年期選擇可留意比迪購(16945)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(68281)，遠牛選擇可留意比迪牛(61770)，與現價有約25及35元收回距離。
比迪購18004，行使價280.2元，2023年9月28日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低街貨。
比迪購11237，行使價309.08元，2023年9月2日到期，實際槓桿10.8倍，低面值、2個月期以上產品最高槓桿。
比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿6.0倍，中年期、時間值損耗較低。
比迪牛68281，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛61770，收回價220元，行使價216元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡比亞迪，認沽證方面可留意少數中期輕微價外條款的比迪沽(17846)。高槓桿選擇可留意比迪沽(16967)。熊證方面的近熊選擇可留意比迪熊(67687)，遠熊選擇可留意比迪熊(66844)，與現價有約15及35元收回距離。
比迪沽17846，行使價230.3元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.0倍，少數中期輕微價外條款。
比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿。
比迪熊67687，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率13.1倍，市場上最高槓桿近熊之一。
比迪熊66844，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，近35元收回距離遠熊。
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