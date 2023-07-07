藍籌屋苑輪流蝕讓！美孚新邨3年帳面輸137萬

近日藍籌屋苑「輪住」損手，荔枝角美孚新邨單位以蝕本價放售，之後再劈至775萬港元才售出，約3年帳面貶值約15%。沙田好運中心兩房戶移民業主亦面對現實，累減約12%，以598萬元沽出單位。

繼紅磡黃埔花園及鰂魚涌康怡花園本月先後錄蝕讓後，香港置業吳志輝表示，上述美孚新邨8期百老匯街124號高層D室，實用面積約674方呎，原則兩房已改三房，原業主2020年1月以912萬元購入，今年1月辣招期屆滿，即以低於購入價的850萬元放售，之後再減75萬元售出，呎價約11,499元，低市價約5%，原業主持貨約3年帳面虧蝕137萬元。

碧海藍天持貨4年損手

西九四小龍都失守。該行曾家輝指，長沙灣碧海藍天6座中層D室兩房戶，實用面積約505方呎，放盤約兩個月，減價57萬元，首置客以約863萬元購入，呎價約17,089元。原業主持貨不足4年，帳蝕約7萬元。

將軍澳THE PARKSIDE兩房單位原業主亦以低於4年前購入價賣樓。利嘉閣鄭啟聰稱，該盤1座低層D室，實用面積約507方呎，去年底放盤，累減30萬元，以930萬元成交，呎價約18,343元，原業主在2019年以約935萬元買入，帳面蝕5萬元。