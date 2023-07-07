二手樓價指數回落0.96%　跌幅逾2個月最大

中原城市領先指數CCL最新報165.68點，創9周新低，按周跌約0.96%，為逾2個月最大跌幅。反映6月15日美國暫停加息，但預期下半年仍可能再加息兩次，以及本港大型銀行維持最優惠利率不變當周的市況，CCL回軟，並終止2周連升。

今周八大樓價指數齊跌，是2022年12月(即28周)以來首見。雖然6月暫停加息，但利率持續高企，市場氣氛觀望，買家入市意欲放緩，二手交投疲弱，整體樓價開始出現調整跡象。CCL再度回落至165點水平，近12周五升七跌，累跌約1.62%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報166.22點，按周跌約1.10%。CCL(中小型單位)報164.88點，按周跌約1.10%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創17周新低，重返今年3月時水平，兼同樣結束2周連升。CCL(大型單位)報169.70點，按周跌約0.32%，連跌2周共約0.36%。

四區樓價齊跌。港島CCL_Mass報167.63點，按周跌約0.97%，連升2周後回軟。九龍CCL_Mass報163.09點，按周跌約0.80%，連跌2周共1.75%。新界東CCL_Mass報176.68點，按周跌約0.96%。新界西CCL_Mass報151.75點，創8周新低，按周跌約1.77%。

本周樓價跌幅明顯，2023年CCL升幅收窄至5.68%，CCL Mass累升約6.34%，CCL(中小型單位)升約6.55%，CCL(大型單位)升約1.82%。港島升約7.52%，九龍升約8.16%，新界東升約3.92%，新界西升約4.35%。