道指期貨跌58點　比特幣向下　油價微升

2023年07月07日 16:16
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    美匯指數報102.802；港匯見7.8275；離岸人民幣(CNH)報7.2485；美元兌日圓報143.20；歐元處1.0877；英鎊報1.2739。金價報1,914.11美元。油價微升0.3%，布油報76.76美元，紐油處72.03美元。比特幣跌至30,049美元。道指期貨跌58點。
    焦點數據：
    20:30 美國6月平均時薪
    20:30 美國6月就業參與率
    20:30 美國6月製造業就業人口變動
    20:30 美國6月非農業就業人口變動
    20:30 美國6月失業率
    ●恒生指數低開97點後反覆尋底，最多挫253點，低見18,279點；午後一度收復失地，收市報18,365點，跌167點或0.9%。恒指全星期累跌550點或2.9%。https://reurl.cc/4obAAV
    -中國6月外匯儲備升165億美元，連續8個月增黃金儲備。
    -金融戰狼出擊！官媒炮轟高盛內銀報告「惡意唱淡」。
    -螞蟻傳將罰款80億人民幣結案，阿里巴巴逆市揚。
    -PCAOB傳上月再派員來港，審查騰訊音樂等中概股。
    -英監管促滙豐等銀行加快調高存息，警惕拖延行為。
    ●滬深三大指數低收。滬綜指失守3,200點關，收報3,196點，跌8點或0.28%，成交額3,136億元人民幣。https://reurl.cc/QXVyMo
    香港經濟：
    ●會財局辦公室下周一遷往鰂魚涌太古坊。
    ●二手樓價指數回落0.96%，跌幅逾2個月最大。
    外地經濟：
    ●美國上半年電動車銷量增長放緩，熱潮減退定有其他原因？
    ●全球晶片銷售額連跌11個月，分析咁解讀...
    ●日央行副行長稱YCC政策不變，排除提早結束短期負利率。
    ●暢YEN唔使急？「日圓先生」話有機會跌多一成。
    ●全球央行續吸金，土耳其反手狂沽，原來有苦衷...
    企業消息：
    ●晶片業務拖累！三星電子第二季盈利急瀉96%。
    ●Tesla傳裁減部分電池生產人員，因為即將有替工...
    ●Birkenstock傳考慮美國上市，估值468億。