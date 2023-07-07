道指期貨跌58點　比特幣向下　油價微升

美匯指數報102.802；港匯見7.8275；離岸人民幣(CNH)報7.2485；美元兌日圓報143.20；歐元處1.0877；英鎊報1.2739。金價報1,914.11美元。油價微升0.3%，布油報76.76美元，紐油處72.03美元。比特幣跌至30,049美元。道指期貨跌58點。

焦點數據：

20:30 美國6月平均時薪

20:30 美國6月就業參與率

20:30 美國6月製造業就業人口變動

20:30 美國6月非農業就業人口變動

20:30 美國6月失業率

-中國6月外匯儲備升165億美元，連續8個月增黃金儲備。

-金融戰狼出擊！官媒炮轟高盛內銀報告「惡意唱淡」。

-螞蟻傳將罰款80億人民幣結案，阿里巴巴逆市揚。

-PCAOB傳上月再派員來港，審查騰訊音樂等中概股。

-英監管促滙豐等銀行加快調高存息，警惕拖延行為。

香港經濟：

●會財局辦公室下周一遷往鰂魚涌太古坊。

●二手樓價指數回落0.96%，跌幅逾2個月最大。

外地經濟：

●美國上半年電動車銷量增長放緩，熱潮減退定有其他原因？

●全球晶片銷售額連跌11個月，分析咁解讀...

●日央行副行長稱YCC政策不變，排除提早結束短期負利率。

●暢YEN唔使急？「日圓先生」話有機會跌多一成。

●全球央行續吸金，土耳其反手狂沽，原來有苦衷...

企業消息：

●晶片業務拖累！三星電子第二季盈利急瀉96%。

●Tesla傳裁減部分電池生產人員，因為即將有替工...

●Birkenstock傳考慮美國上市，估值468億。