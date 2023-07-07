【產經直播】港股萬八關危危乎 阿里巴巴有轉機？
2023年07月07日 16:17
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美國私人企業職位大增，市場對美國聯儲局加息憂慮升溫，港股繼續受壓。恒指周五(7日)再跌167點，收報18,365點，大市成交994億元。港股連跌3日，累挫逾千點，18,000點關口恐難守？下周走勢會係點？
外媒報道，中國監管當局或最早周五(7日)宣布，對阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團罰款80億元人民幣，阿里股價逆市急升逾3%。罰款過後，螞蟻整改陰霾一天都光晒？阿里巴巴仲有幾多上升空間？
南韓大型企業三星電子公布業績快報，在晶片部門拖累下，第二季經營溢利大跌96%，至6,000億韓圜(約35.86億港元)，一眾手機設備股向下，舜宇光學(02382)跌2%、瑞聲科技(02018)亦跌1.9%，板塊前景堪虞？
李寧(02331)沽壓未止，周五(7日)再跌4%，收報39元，以今年1月高位82.7元計，累跌逾五成，有分析認為李寧估值吸引，值得吸納，股民應該點部署？
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