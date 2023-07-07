李俊豪獲委任財務匯報檢討委員團召集人

港府根據《會計及財務匯報局條例》(第588章)委任李俊豪為財務匯報檢討委員團(委員團)召集人，並再度委任洪明儀教授和王鑫教授為成員，任期由2023年7月16日至2026年7月15日，為期3年。

財經事務及庫務局發言人周五(7日)表示，會計及財務匯報局是本港上市公司企業管治的重要規管機構，其中一個法定職能是就上市實體的財務報告沒有遵從有關法律、會計及其他監管規定展開查訊。

委員團是按《會計及財務匯報局條例》成立的法定組織，對會計及財務匯報局履行其關於查訊的法定職能十分重要。各成員擁有豐富經驗和專業知識，將為委員團的工作帶來裨益。

發言人補充指，藉此機會衷心感謝即將卸任的成員顧朝陽教授和James Arvid Ohlson教授在過去數年對委員團工作所付出的寶貴貢獻。

遇有需要查訊的案件，會計及財務匯報局可從委員團委任一名召集人及四名或以上的成員組成財務匯報檢討委員會，就有關不遵從規定的事宜，進行查訊。委員會將會把有關個案的查訊報告提交會計及財務匯報局，由該局進行審議，並按情況採取跟進行動。

會財局對此表示歡迎，該局主席黃天祐表示：「委員團成員在協助會財局有效開展查訊方面發揮關鍵作用。我衷心感謝即將卸任的成員在任期內作出的貢獻，並熱烈歡迎新召集人和再度任命的成員。作為會計專業的獨立監管機構，會財局將繼續與委員團緊密合作，維持財務匯報質素，以確保香港持續作為國際領先金融中心的地位。」