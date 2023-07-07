恒指公司就納外企入指數公布諮詢總結　有咩結論？

恒生指數公司於2023年5月進行諮詢，就外國公司入選恒生指數的候選資格、恒生指數選股採用的七個行業組別、以及恒生指數中「香港」成分股數目之檢討結果向市場徵詢意見。

大部分回覆人士對恒生指數重新定位為反映香港整體股票市場的基準及諮詢文件中的其他建議表示支持。恒生指數公司於周五(7日)公布以下諮詢總結。

(1)在79%回覆人士的支持下，恒生指數將重新定位為反映香港整體股票市場表現的指標。為回應部分回覆人士建議初期應採取較謹慎的態度，對外國公司引入額外的條件或限制的意見，恒生指數將採取以下措施：

•外國公司個別成分股於指數中的比重上限設定為4%；及

•外國公司成分股於指數中合計比重上限設定為10%

就恒生科技指數而言，其對外國公司的處理手法將與恒生指數一致。

(2)維持現時甄選恒生指數成分股所採用的七個行業組別

在逾90%回覆人士對此議題表示支持或中立的諮詢結果下，現時恒生指數選股的七個行業組別將繼續維持，即(1)金融業；(2)資訊科技業；(3)地產建築業；(4)醫療保健業；(5)非必需性消費及必需性消費；(6)電訊業及公用事業；以及(7)能源業、原材料業、工業及綜合企業。

(3)取消「香港」成分股數目上限

目前恒生指數中「香港」成分股數目固定為20至25隻。由於超過90%回覆人士同意保留「香港」成分股數目下限(即20隻)已足夠維持恒生指數的本地代表性，因此將取消「香港」成分股數目上限(即25隻)。

恒生指數公司將於今年11月進行的2023年第三季指數檢討開始，對恒生指數及恒生科技指數實施上述變動。