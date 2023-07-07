金管局調整自住物業按揭成數　1500萬以下提高至7成

金管局總裁余偉文宣布，即日起調整樓按相關逆周期宏觀審慎監管措施，作出3項按揭修訂措施。首先是自用住宅物業，價值1,500萬元以下，最高按揭成數為7成；價值1,500萬至3,000萬元，最高按揭成數為6成；價值3,000萬元以上，最高按揭成數維持5成不變。

非自用住宅最高按揭成數維持5成；另所有非住宅物業，即如商廈、商舖等則由5成升至6成。而所有物業資產作為抵押貸款的最高按揭成數由4成上調至5成。

余強調，措施的調整不會構成銀行風險，並且可以讓首置及換樓人士有更靈活的選擇。

對於會否擔心樓市炒風再現，余偉文多次強調是次改動是為了穩健。他認為，一方面有助銀行管理樓按風險，亦令買樓自用人士的財務更靈活。

對於3,000萬元以下住宅按揭成數與以往1,500萬元以下睇齊，是否「大刀闊斧」的做法？余未有正面回應，只謂政策的改動是考慮多項因素，包括樓價從高位已下跌了13%；目前利率環境亦較2009年推出逆周期措施時變化很大。

被問到今年如果樓市再升的話會怎麼做？余表示，美國利率已累升5厘，香港按揭利率亦有相當程度的上升，並且當通脹維持較高位置時，相信利率亦會維持高位，影響環球和本地經濟。而是次改動，亦保留了借款人的收入比率和壓力測試的要求不變，這可保持借款人的還款能力，令銀行的風險可控。