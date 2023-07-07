放寬按揭上限後　按證保險公司即設優惠予買樓人士？

因應金管局放寬樓按相關逆周期宏觀審慎監管措施，香港按證保險有限公司周五(7日)緊接宣布，按揭保險計劃就已落成住宅物業作出修訂，以協助需要置業自用的人士。

經修訂後：

(一) 價格為1,000萬港元或以下的合資格物業，最高按揭保險成數維持在九成；

(二) 價格為1,000萬港元以上至1,500萬港元的合資格物業，最高按揭保險成數為八成或以按揭貸款上限900萬港元計算的成數，以較高者為準；

(三) 價格為1,500萬港元以上至3,000萬港元的合資格物業，最高按揭保險成數為七成或以按揭貸款上限1,200萬港元計算的成數，以較高者為準。

另外，按證保險公司經考慮自身的業務狀況及風險，以及香港金融管理局物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施的修訂，會就按揭保費作以下安排：

(一) 由於銀行將可提供最高七成按揭，按保計劃會為銀行貸款七成按揭成數以上的部分提供保險，相關保費會比六成按揭成數以上的保險較低。

(二) 按證保險公司會為首次置業人士提供保費特惠，就價格為1,500萬港元或以下的物業，寬免按揭貸款在銀行最高按揭成數以上不多於5%的受保範圍的保費。

(三) 按證保險公司現時一般會為置業人士提供35%的保費折扣。公司網頁的「按揭保費一覽表」將會更新，顯示實際(折扣後)保費，使資訊更加清晰透明。

上述按保計劃修訂及保費新安排，將適用於2023年7月7日或以後簽訂臨時買賣合約的自住物業的相關按揭。