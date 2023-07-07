中原陳永傑：放寛樓按料有助推動市場換樓活動

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，歡迎政府因時制宜，意識到樓價下行風險，及市民上車換樓之困難。相信有關措施，將有助推動市場換樓活動，從而激活整體樓市交投。

陳永傑表示，雖然6月份美國暫緩加息，但聯儲局官員多番強調稍後時間要繼續加息，近日更指年內可能不止加息兩次，加息陰霾未除，引發美股及港股同聲下跌，加上香港復常未復旺，復甦步伐不似預期，6月份樓市表現強差人意，相信港府意識到樓市下行風險，加上現時樓市眾多辣招，令上車換樓人士難以入市，實在窒礙了物業市場流轉，歡迎政府今次因時制宜，放寬按揭成數，預計有助推動整體市場換樓活動。

陳永傑指，今日有關放寬按揭成數措施，可大大降低置業人士的首期支出，有助增加市民入市意欲，料對1,200萬至3,000萬元的中價物業最為受惠，相信黃竹坑及啟德一手項目可即時受惠，亦有助帶動二手中價物業的換樓鏈，從而推動整體物業市場流轉，料1,200萬至3,000萬元物業成交量將因放寬按揭措施而按月增加30%，惟樓價相信只可止跌微升，樓價升幅最終需視乎美國加息步伐，以及環球經濟復甦情況，陳永傑料，第三季樓價可微升2%。