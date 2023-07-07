星之谷莊錦輝：放寬樓按成數將激活換樓市場

對於金管局放寬按揭，星之谷行政總裁莊錦輝表示，當局放寬相關限制對於換樓人士來說是福音，進一步激活換樓市場及增加交投，對整體樓市成交有十分正面幫助，估計今年可增加5%交投量。

他認為，購買1,500萬元借7成的換樓人士是最大贏家。以1,500萬元物業為例，過往最高可借64%，即960萬元，並須支付按揭保險費用，假設以保費65折計算，相當於14萬元。新政策下，1,500萬元物業可直接在銀行做7成按揭而不需要按保，大大節省買樓成本。

此外，因為按保限制由6成上調至至7成，亦有效降低甩按保及轉按套現門檻，放寬後亦能激活目前較淡靜的轉按市場，預期不少1,500萬元樓的人士由原本5成轉按至7成並套現。幾年前以5成按揭買入1,500萬元樓的業主，即使樓價並無升幅，也可透過新成數轉按套現300萬元。

至於對樓市的影響，2,000萬至3,000萬元住宅物業最受放寬按揭成數影響，預期會跑贏大市。

工商物業方面，除了放寬一成按揭成數，同時亦放寬資產審批的成數，由原本4成增至5成，莊氏預期會促進交投量，因大部分工商物業投資者都依靠資產審批申請按揭。