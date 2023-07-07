中原按揭：放寬樓按成數可促進樓市健康發展

中原按揭董事總經理王美鳳表示，歡迎政府為自住人士回復辣前沿用已久的7成按揭上限樓按措施，令自住樓價1,500萬元以下的置業人士可選擇以3成首期零保費置業，3,000萬元或以下樓價亦提高至6成按揭，無論對換及上車人士都有直接實質幫助，尤其優化以往換樓人士選擇千萬元以上物業必須備足5成首期又或經按保才可上會。由於市場上絕大部分買賣成交均屬於樓價1,500萬元以下，上車及換樓人士均可以基本三成首期置業上會，無需要必須經按保，新措施有助推動市場換樓鏈及正常流轉，促進樓市健康發展，對樓市有正面支持作用。

以1,500萬元樓價為例，按揭首期由5成750萬元減至3成450萬元，首期大大減少300萬元或兩成，大大減輕置業人士上車或換樓門檻；此外，亦由於銀行將可提供最高七成按揭，按保計劃會為銀行貸款七成按揭成數以上的部分提供保險，相關保費會比六成按揭成數以上的保險較低，進一步可減輕置業人負擔。

在最新措施推出前，非按保個案需要儲4成至5成首期，即最多借5至6成按揭，而樓價834萬元或以上的物業之按揭成數已不足6成，因為6成按揭的樓價上限是500萬元按揭額，而1,000萬元以上物業的非按保按揭最高僅5成。

王美鳳指出，現時新措施落實，政策明朗化後，免除買家為了等候放寬政策而轉為觀望暫停入市，相信準買家會加快入市步伐，有助樓市健康發展。