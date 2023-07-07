北角兩房僅售438萬　按年跌價12%創近年低

港島單幢樓做價跌勢轉急，北角仁寶閣兩房單位，劈價逾80萬元，以438萬元沽，較1年前同類成交低約12.4%，創該廈近年新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角仁寶閣高層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，2月叫價520萬元，減至438萬元沽，呎價約14,408元，做價較1年前同類成交低約12.4%，創該廈近年新低。

●美聯林懋霖表示，西半山寶恒苑高層B室，實用面積約551方呎，三房間刺隔，近期叫價約1,060萬元，並獲同區用家垂青，減價逾一成後，以約923萬元成交，呎價約16,751元。

●中原潘重允指，灣仔萃峰中低層B室，實用面積約875方呎，三房間隔，今年6月中放盤，初時叫會2,200萬元，最終減價220萬元，以1,980萬元連租約易手，呎價約22,629元。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌居屋康山花園4座中層D室，實用面積約484方呎，兩房間隔，新買家為綠表戶，未補價第二市場以546.2萬元購入，呎價約11,285元。

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九龍區

●中原袁顯岸表示，黃埔花園7月暫錄得兩宗買賣，包括11期1座中層B室，實用面積約505方呎，兩房間隔，以730萬元成交，呎價約14,455元。

●美聯江志超稱，何文田半山壹號半山徑35號高層單位，實用面積約1,604方呎，四房雙套房連工人套房間隔，望維港煙花景，減100萬元，區內投資者以3,500萬元購入，呎價約21,820元。

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新界區

●香港置業傅志煌指，將軍澳中心9座高層H室，實用面積約585方呎，三房間隔，以928萬元放盤約兩個半月後，獲外區年輕夫婦客人接洽，減價約28萬元，以約900萬元成交，呎價約15,385元。

●美聯陸楚江稱，馬鞍山海栢花園3座中層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，以665萬元放售，新買家為首置客，議價22萬元，以643萬元承接，呎價約15,094元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區7月暫錄約8宗二手買賣，較上月同期錄約10宗減少，其中天宇海7B座中層C室，實用面積約746方呎，三房間隔，開價約900萬元，議價後以875萬元易手，呎價約11,729元。

●利嘉閣羅富欽指，粉嶺公屋祥華邨祥頌樓低層5室，實用面積約277方呎，開放式間隔，望內園景，累減12萬，未補價第二市場以73萬元成交，呎價約2,635元。

●中原王勤學表示，元朗昨日錄得6宗二手買賣，包括尚悅2座中層G室，實用面積約425方呎，兩房間隔，叫價575萬元，減價21.2萬元或近4%，以553.8萬元沽出，呎價約13,031元。

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